Адмирала США допросили в Конгрессе про убийство выживших в море лодочников

По данным The Washington Post, операция проходила 2 сентября: американские военные нанесли удар по судну, которое подозревали в перевозке наркотиков. Первый воздушный удар с применением лазерной бомбы уничтожил девять из одиннадцати человек на борту, а двое оставшихся удерживались на обломках лодки. Запись с дрона зафиксировала, как мужчины пытались остаться на плаву после атаки.