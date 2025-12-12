Адмирала США допросили в Конгрессе про убийство выживших в море лодочников

Адмирал ВМС США Фрэнк Брэдли оказался в центре громкого скандала после приказа ликвидировать двух выживших с лодки, атакованной американскими силами у берегов Тринидада. В связи с этим его вызвали в Конгресс, где изучаются обстоятельства инцидента.
По данным The Washington Post, операция проходила 2 сентября: американские военные нанесли удар по судну, которое подозревали в перевозке наркотиков. Первый воздушный удар с применением лазерной бомбы уничтожил девять из одиннадцати человек на борту, а двое оставшихся удерживались на обломках лодки. Запись с дрона зафиксировала, как мужчины пытались остаться на плаву после атаки.
Перед началом миссии министр обороны США Пит Хегсет обозначил задачу — ликвидировать пассажиров, затопить лодку и уничтожить груз.
Наблюдая за трансляцией операции, Брэдли после обсуждения ситуации отдал приказ нанести повторный удар, в результате которого погибли оставшиеся двое. По словам адмирала, он полагал, что выжившие могли представлять угрозу, поскольку не было признаков их намерения сдаться; он также назвал всех находившихся на борту «наркотеррористами».
Ранее Соединённые Штаты нанесли новый удар по судну в восточной части Тихого океана. Военные утверждают, что лодка якобы перевозила наркотические вещества.