Сенатор Грэм* призвал США конфисковывать российские танкеры

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* публично одобрил действия США по захвату нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Политик, чье заявление было опубликовано в соцсети X, призвал Вашингтон использовать этот прецедент для воздействия на Россию.
Грэм* заявил, что полностью поддерживает решение, принятое администрацией президента Дональда Трампа. Сенатор подчеркнул, что данная модель «может быть легко перенесена на незаконный теневой танкерный флот» России.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американская армия захватила танкер с нефтью у берегов Венесуэлы. Президент США также пообещал раскрыть подробности инцидента, включая фотоматериалы с места происшествия и данные о владельцах судна. Помимо этого, Трамп заявил, что Соединенные Штаты оставят эту нефть себе.
Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия надеется, что США объяснят ситуацию с задержанием нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.