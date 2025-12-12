Красная икра может заменить часть аптечки: объяснение врача

Многие перед новым годом интересуются, сколько бутербродов с красной икрой можно есть без вреда для здоровья. Оказывается, этот продукт действительно может принести пользу организму, особенно в холодный сезон и в период восстановления после болезни. Об этом KP.RU рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.
«Одна из главных ценностей красной икры — легкоусвояемый белок, из которого она состоит на 30%. А еще в ее составе едва ли не полный витаминный комплекс, который так необходим организму», — объяснила диетолог.
В ней также много фолиевой кислоты, которая незаменима для развития плода во время беременности. А лецитин помогает работе мозга и сердечно-сосудистой системы. В икре много витаминов A, C, E, D и группы B, которые важны для иммунитета. Кроме того, в продукте много аминокислот, а также микроэлементов — йода и селена.
«И все же не стоит есть икру слишком много — ведь даже полезное в больших количествах становится вредно. Я бы рекомендовала ограничиться теми самыми четырьмя бутербродами. То есть 40−50 граммов или 4 столовых ложки икры в день», — напомнила врач.
