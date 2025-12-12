Красная икра может заменить часть аптечки: объяснение врача

В ней также много фолиевой кислоты, которая незаменима для развития плода во время беременности. А лецитин помогает работе мозга и сердечно-сосудистой системы. В икре много витаминов A, C, E, D и группы B, которые важны для иммунитета. Кроме того, в продукте много аминокислот, а также микроэлементов — йода и селена.