Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский БПЛА влетел в жилую многоэтажку в Твери

Ночью 12 декабря в Твери беспилотник врезался в жилой дом. Повреждено несколько квартир, обломками посечены припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

БПЛА влетел в дом в Твери. Видео © Telegram / SHOT.

Жители города рассказали, что услышали 5−6 взрывов в разных районах. Позже на западе Твери заметили дым от пожара. Один из БПЛА ВСУ ударил в первые этажи многоэтажки.

В результате ЧП пострадали как минимум четыре квартиры. Обломками также побили припаркованные автомобили. На место происшествия прибыли экстренные службы. Официальных данных пока не поступало.

Ранее Life.ru сообщил, что вечером 11 декабря за три часа над двумя регионами России сбили 17 украинских беспилотников. Из них 15 уничтожили в Брянской области.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше