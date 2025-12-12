Первый постер «Звёздных войн» продали на аукционе за рекордную сумму

Уникальный плакат, созданный художником Томом Юнгом, первым показал миру Люка, Лею и Дарта Вейдера еще до премьеры фильма. «Для большинства американцев это был первый взгляд на далёкую-далёкую галактию», — пояснил эксперт аукциона Чарльз Эптинг. Раритет десятилетиями хранился в семье продюсера Гэри Курца, который повесил его у себя в кабинете, а затем передал дочери. Имя нового владельца, предложившего рекордную сумму, не раскрывается.