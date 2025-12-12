Ричмонд
«СВ»: Киев планируют отправлять наёмников ВСУ в штурмовые войска

Украинская сторона хочет ликвидировать «иностранные легионы» в сухопутных войсках и планируют отправить наёмников в штурмовые.

Источник: Аргументы и факты

Командование Вооружённых сил Украины может провести «ликвидацию иностранных легионов в сухопутных войсках ВСУ», сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

По его данным, украинская сторона планируют направлять наёмников в свои штурмовые войска.

«Украинское командование обсуждает ликвидацию Иностранных легионов в составе Сухопутных войск ВСУ, а личный состав планируют направлять в штурмовые войска», — говорится в сообщении.

В связи с этим зафиксирован массовый отток наёмников из украинских войск.

Также стало известно, что генштаб Вооружённых сил Украины изменил механизм возврата в армию дезертиров, о чем уведомил командование украинской армии.

По данным украинских средств массовой информации, сбежавших со службы солдат будут возвращать в штурмовики. В частности, в сообщениях сказано, что генштаб ВСУ рекомендовал довести эту информацию до всех военнослужащих «не как страшилку, а как информирование».

В декабре этого года командующий управлением штурмовых войск ВСУ признал массовое дезертирство в армии, связав эту проблему с отсутствием реальных наказаний за самовольное оставление части, а также практикой амнистий.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали колумбийского наёмника Аффета Коронадо.