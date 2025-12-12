Конфликтный тигр беспокоит село на 20 дворов в Приморье

Больше всего сельчане переживают за единственного школьника. В Виневитино всего 20 домовладений, на всё село — один ребёнок школьного возраста. Он учится в посёлке Раздольное, добирается школьным автобусом, и на автобусную остановку приходит в 7 утра в одиночестве. Остановка находится за пределами села, и местные жители просят ради безопасности ребёнка организовать заезд автобуса к жилым домам. Просьба была озвучена представителям Охотнадзора и полиции, которые приезжали на место нападения тигра на собаку.