Конфликтный тигр беспокоит село на 20 дворов в Приморье

Информацию о конфликтном тигре распространяют в социальных сетях. Местный житель утверждает, что минувшей ночью хищник утащил с цепи сторожевую собаку — лайку. На счету тигра — уже более 10 собак.
Прятать животных на ночь в закрытое помещение — не вариант (у владельцев убитой лайки ещё три собаки), так как они охраняют курятник и крольчатник. В селе не самая спокойная обстановка — по дворам ходят маргиналы, проникают на частные территории, пытаются сбыть сомнительный товар. В семье муж работает вахтами, поэтому супруга по 15 дней живёт одна. Нахождение собак во дворе ночью необходимо для её безопасности.
Больше всего сельчане переживают за единственного школьника. В Виневитино всего 20 домовладений, на всё село — один ребёнок школьного возраста. Он учится в посёлке Раздольное, добирается школьным автобусом, и на автобусную остановку приходит в 7 утра в одиночестве. Остановка находится за пределами села, и местные жители просят ради безопасности ребёнка организовать заезд автобуса к жилым домам. Просьба была озвучена представителям Охотнадзора и полиции, которые приезжали на место нападения тигра на собаку.
Также на этой неделе тигра видели в селе Занадворовка Хасанского округа. Хищник погулял по территории населённого пункта, но о нападении на собак, скотину от местных жителей не поступало.