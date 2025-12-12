Ричмонд
Новосибирский учёный Александр Латышев удостоен Демидовской премии

Новосибирский учёный, академик РАН Александр Латышев, удостоен Демидовской премии в номинации «физика». Лауреаты этой престижной негосударственной научной награды были объявлены 10 декабря в Москве, сообщили в пресс-службе ИФП СО РАН.

Источник: Freepik

Александр Латышев, директор Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, был отмечен за выдающийся вклад в развитие своей научной области. Он — автор и соавтор более 380 работ, многие из которых опубликованы в ведущих мировых журналах, таких как Nature и Physical Review Letters.

Демидовская премия присуждается не за отдельное открытие, а по совокупности работ. Торжественная церемония вручения награды, размер которой составляет два миллиона рублей, пройдёт 8 февраля в День российской науки.

Ранее Сиб.фм сообщал об учёных из Новосибирска, которые получили государственные награды от президента России. Они награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.