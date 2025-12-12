Новосибирский учёный Александр Латышев удостоен Демидовской премии

Александр Латышев, директор Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, был отмечен за выдающийся вклад в развитие своей научной области. Он — автор и соавтор более 380 работ, многие из которых опубликованы в ведущих мировых журналах, таких как Nature и Physical Review Letters.