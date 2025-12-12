В Хабаровске готовят праздничные городки к Новому году

«С приближением Нового года Хабаровск преображается, наполняясь особой атмосферой праздника и волшебства. Комитеты по управлению районами, муниципальные организации, предприятия и бизнес-сообщество приложили все усилия, чтобы каждый житель, независимо от района проживания, смог почувствовать это чудесное настроение и найти праздничную площадку по душе. Особое внимание мы уделили созданию комфортных условий для семейного отдыха, чтобы и дети, и взрослые могли вместе насладиться зимними забавами, покататься на коньках, восхититься красотой наших новогодних елей и ледовых фигур», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.