В Хабаровске готовят праздничные городки к Новому году

В Хабаровске завершается подготовка новогоднего и рождественского оформления города — сообщает пресс-служба администрации города.
Около 5 тысяч единиц праздничного декора украсит улицы, фасады зданий и прилегающие территории: это яркие баннеры, праздничная иллюминация, пушистые живые и искусственные ели, сверкающие игрушки. На окнах и витринах появятся «морозные узоры», а фасады и входные зоны украсят фигуры зимних символов и сказочных героев.
В разных районах города разместятся 13 новогодних городков. В Центральном районе открываются пять городков: площадь Ленина, парк Динамо, Амурский бульвар, площадь Блюхера и район торгового центра. Каждый городок имеет свою «изюминку»: в парке Динамо — ледовый лабиринт, горки и светящийся неоном «Гулливер», на бульваре — светодинамические фигуры «Карета с лошадьми», «Олень», «Фонтан», «Часы» и снеговики с музыкальными инструментами. На площади Блюхера установят световые конструкции «Олени и деревья», ледовые чаши и панно, а торговый центр порадует горожан нарядной елкой и иллюминацией.
В Железнодорожном районе праздник создают на площадке школы № 23: оформленная ель с ледовым ограждением, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, панно «С Новым Годом», арки, световые зоны, горки, каток и карусели. В Индустриальном районе праздничные локации появятся в парке Гагарина, на площади ДК «Русь» и у центра «Единство», где установят ледовые лабиринты, горки, катки и елки с иллюминацией.
Кировский район подготовил городок у Дома культуры АО «ННК — Хабаровский НПЗ» с елью, светодиодными фигурами, ледовыми скульптурами в концепции сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино», игровой зоной для детей. В Краснофлотском районе на территории культурно-развлекательного центра «Хабаровск» разместятся каток, лабиринт, ледовые композиции, фотозоны и елка, особое внимание уделено «Школьным елкам успеха». Парк «Северный» украсит световая и ледовая инсталляция с иллюминацией.
Кроме того, к 15 декабря во всех районах города откроется около 70 хоккейных коробок и стадионов для зимних видов спорта.
«С приближением Нового года Хабаровск преображается, наполняясь особой атмосферой праздника и волшебства. Комитеты по управлению районами, муниципальные организации, предприятия и бизнес-сообщество приложили все усилия, чтобы каждый житель, независимо от района проживания, смог почувствовать это чудесное настроение и найти праздничную площадку по душе. Особое внимание мы уделили созданию комфортных условий для семейного отдыха, чтобы и дети, и взрослые могли вместе насладиться зимними забавами, покататься на коньках, восхититься красотой наших новогодних елей и ледовых фигур», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.