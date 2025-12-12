Ричмонд
Нелегального путешественника из Хабаровска сняли с грузового поезда в Улан-Удэ

Мужчина на товарняке хотел добраться к друзьям в Читу.

Источник: Хабаровский край сегодня

Транспортные полицейские отдела МВД России по Улан-Удэ в ходе отработки оперативной информации задержали 41-летнего жителя Хабаровска, прибывшего в столицу Бурятии в вагоне грузового поезда. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в товарняке он ехал нелегально, рискуя жизнью и здоровьем.

По информации пресс-службы Восточно-Сибирского управления МВД России на транспорте, в ходе разговора с оперативниками хабаровчанин рассказал, что столь необычный способ путешествия он выбрал, чтобы экономно добраться до города Чита в Забайкальском крае — там он собирался посетить друзей. Уважительной причиной для совершения правонарушения полицейские такое объяснение не признали.

Выяснилось, что такой способ путешествовать хабаровчанин выбирает не в первый раз — ранее полицейские его уже ловили. Не избежал он наказания и на этот раз. После проведения профилактической беседы правоохранители отпустили мужчину, правда, по административной статье «Самовольный проезд в грузовом поезде» ему предстоит заплатить штраф в размере до четырёх тысяч рублей.

Отметим, что нелегальных путешественников, которые выбирают для своих приключений товарные поезда, ловят регулярно. Для таких экстремалов даже придумали свой термин — «хобо», что в переводе с английского означает «бродяга». Такой способ передвижения достаточно опасный, так как грузовые вагоны совершенно не приспособлены для людей, из-за чего нередки несчастные случаи.