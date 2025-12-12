Под Новосибирском сирота семь лет добивается выплаты 2,8 млн рублей

Титков получил квартиру в ветхом бараке, который должны были расселить ещё в 2020 году. До переселения собственникам полагалась компенсация, однако администрация так и не выполнила свои обязательства. После безрезультатных обращений в мэрию молодой человек, при поддержке прокуратуры, обратился в суд.