Под Новосибирском сирота семь лет добивается выплаты 2,8 млн рублей

Житель Новосибирской области Кирилл Титков уже семь лет пытается получить от администрации Барабинска компенсацию за непригодное для проживания жильё, выданное ему как сироте. Молодой человек записал видеообращение для предстоящей прямой линии с президентом Владимиром Путиным, прося главы государства помочь в решении его проблемы. Об этом пишет Сиб.фм.
Титков получил квартиру в ветхом бараке, который должны были расселить ещё в 2020 году. До переселения собственникам полагалась компенсация, однако администрация так и не выполнила свои обязательства. После безрезультатных обращений в мэрию молодой человек, при поддержке прокуратуры, обратился в суд.
Суд обязал муниципалитет выплатить Титкову 2,8 миллиона рублей, но решение до сих пор не исполнено — в мэрии ссылаются на отсутствие финансирования. После того как сроки добровольного исполнения прошли, исполнительный лист был направлен судебным приставам. Они подтвердили получение документов, однако когда реально удастся взыскать деньги, пока неизвестно.
В надежде сдвинуть дело с мертвой точки Кирилл Титков записал обращение для прямой линии с президентом.