В РФ разрабатывают нейросеть для ускорения проектирования летательных аппаратов

В основе проекта лежит специальный алгоритм машинного обучения — графовый нейросетевой аппроксиматор, который работает с информацией как с сетью связанных узлов и особенно, как считают в вузе, эффективен в работе со сложной геометрией. Нейросеть обучается на данных прошлых расчетов, анализируя физические процессы и выявляя закономерности. Это позволяет ей создавать упрощенные, но достаточно точные модели течения воздушных потоков. Ключевая особенность разработки — ее применение в трехмерном пространстве, тогда как ранее подобные исследования чаще всего демонстрировали эффективность на более простых двумерных моделях.