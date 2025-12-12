В Красноярске судебные приставы помогли вернуть зарплату врачу-дерматологу

В Красноярске судебные приставы помогли врачу-дерматологу отстоять его законные интересы. Специалист уволилась из частного медицинского центра, решив поменять место работы. Однако работодатель по каким-то своим соображениям не выплатил женщине при расчете заработную плату. Сумма получалась немалая — 120 тысяч рублей.
Суд встал на сторону доктора. Однако даже после этого медучреждение проигнорировало требование. И тогда генерального директора организации вызвали в отдел судебных приставов № 1 по Советскому району. Там ему разъяснили последствия: помимо суммы долга с медцентра еще будет взыскан исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. А если руководитель будет упорствовать, он может стать фигурантом уголовного дела.
После этого все положенные выплаты уволившемуся врачу были перечислены, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю.