В Красноярске судебные приставы помогли вернуть зарплату врачу-дерматологу

Суд встал на сторону доктора. Однако даже после этого медучреждение проигнорировало требование. И тогда генерального директора организации вызвали в отдел судебных приставов № 1 по Советскому району. Там ему разъяснили последствия: помимо суммы долга с медцентра еще будет взыскан исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. А если руководитель будет упорствовать, он может стать фигурантом уголовного дела.