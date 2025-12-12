Трамп, говоря о мирном плане по Украине, заявил, что США «выбросили что-то»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, рассказывая о мирном плане по Украине, заявил, что американская стороны «выбросила что-то», при этом, по словам Трампа, есть четыре или пять «разных частей».
«Мы выбросили что-то. Есть четыре или пять разных частей», — сказал он.
Кроме того, в ходе своего выступления в Белом доме Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине, который включает в себя территориальный вопрос, «в тысячу раз сложнее сделки с недвижимостью».
«Это сложно, потому что приходится делить землю определенным образом, это не самое простое дело. Это что-то вроде сложной сделки с недвижимостью, помноженной на тысячу», — отметил Трамп.
По словам Трампа, США не хотят тратить впустую время на разговоры по Украине. «Мы не хотим зря тратить много времени. Мы считаем, что это негативно. Мы хотим, чтобы вопрос был урегулирован», — сказал он, комментируя приглашение представителей Соединённых Штатов на встречу с представителями ЕС и Украины.
Трамп подчеркнул, что США потратили на Украину 350 миллиардов долларов, а взамен не получили ничего. Кроме того, он заявил, что американская сторона никак не вовлечена в конфликт на Украине, но подтвердил продолжающиеся продажи оружия Североатлантическому альянсу в интересах Украины.
Трамп утверждает, что США не участвуют в конфликте на Украине, а лишь являются участником переговоров.
Ранее пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт заявила, что президент Соединённых Штатов осведомлён о недавнем ответе Киева на американский план по урегулированию конфликта на Украине.