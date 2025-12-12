В Хабаровске на ковре сойдутся сильнейшие самбисты Дальнего Востока

В эти выходные краевая столица встречает более 600 самбистов. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Чемпионат ДФО по самбо станет отборочным этапом перед Чемпионатом России. В соревнованиях примут участие спортсмены со всех уголков Дальнего Востока.