В Хабаровске на ковре сойдутся сильнейшие самбисты Дальнего Востока

Лучшие спортсмены получат путёвки на Чемпионат России.

Источник: Хабаровский край сегодня

В эти выходные краевая столица встречает более 600 самбистов. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Чемпионат ДФО по самбо станет отборочным этапом перед Чемпионатом России. В соревнованиях примут участие спортсмены со всех уголков Дальнего Востока.

За звание сильнейших будут бороться юноши в возрасте 16−18 лет, юниоры (18−21 год), а также мужчины и женщины.

Соревнования пройдут на базе Краевого центра единоборств.

Подчеркнем, что 4 декабря на заседании Исполнительного комитета Международной федерации самбо было принято историческое для отечественного спорта решение: российским самбистам вернули право выступать под национальным флагом и гимном на всех международных стартах.