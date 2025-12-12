В Хабаровске на ковре сойдутся сильнейшие самбисты Дальнего Востока

В эти выходные краевая столица встречает более 600 самбистов. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Чемпионат ДФО по самбо станет отборочным этапом перед Чемпионатом России. В соревнованиях примут участие спортсмены со всех уголков Дальнего Востока.
За звание сильнейших будут бороться юноши в возрасте 16−18 лет, юниоры (18−21 год), а также мужчины и женщины.
Соревнования пройдут на базе Краевого центра единоборств.
Подчеркнем, что 4 декабря на заседании Исполнительного комитета Международной федерации самбо было принято историческое для отечественного спорта решение: российским самбистам вернули право выступать под национальным флагом и гимном на всех международных стартах.