В новогоднюю ночь в Иркутске не планируют запускать общегородской салют

20 декабря в сквере имени Кирова состоится открытие главной городской 25-метровой елки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В новогоднюю ночь в Иркутске не планируют запускать общегородской салют. Также в целях безопасности не будут проводить и массовые концерты. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Однако праздничные мероприятия пройдут на главных площадках Иркутска, а также в каждом округе, — прокомментировали в администрации.

20 декабря 2025 года в сквере имени Кирова состоится открытие главной городской 25-метровой елки. Рядом с ней дети смогут покататься на горке, которую не устанавливали уже пять лет. Также гости и жители города смогут посетить в этот день резиденцию Деда Мороза. КП-Иркутск поделилась, какие появятся новогодние места 2025−2026 в столице Приангарья. На острове Конный совсем скоро установят 14-метровую ель, «раскрасят» арки огнями и зальют долгожданный каток.