В новогоднюю ночь в Иркутске не планируют запускать общегородской салют

20 декабря 2025 года в сквере имени Кирова состоится открытие главной городской 25-метровой елки. Рядом с ней дети смогут покататься на горке, которую не устанавливали уже пять лет. Также гости и жители города смогут посетить в этот день резиденцию Деда Мороза. КП-Иркутск поделилась, какие появятся новогодние места 2025−2026 в столице Приангарья. На острове Конный совсем скоро установят 14-метровую ель, «раскрасят» арки огнями и зальют долгожданный каток.