Проезд в общественном транспорте Новосибирска вырастет с 24 декабря

С 24 декабря в Новосибирске подорожает проезд в общественном транспорте. Поездка в метро будет стоить 48 рублей, в автобусе, трамвае или троллейбусе — 45 рублей. Об этом сообщает RuNews24.ru.
Повышение тарифов вступит в силу за неделю до новогодних праздников. Сейчас единая стоимость проезда во всех видах муниципального транспорта составляет 40 рублей. Новые цены были утверждены городской комиссией по регулированию
Эксперты департамента экономики объяснили повышение ростом расходов на топливо, обслуживание транспорта и оплату труда сотрудников.