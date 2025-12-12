Ричмонд
ТАСС: Москва заключила договор о приобретении аэропорта Остафьево у Газпрома

Москва договорилась с Газпромом о покупке аэропорта Остафьево до 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Департамент городского имущества Москвы заключил договор о покупке аэропорта Остафьево. Срок — до 2026 года. Общая стоимость покупки составила более 2,7 миллиарда рублей, пишет ТАСС со ссылкой на данные госзакупок.

Отмечается, что контракт заключили 9 декабря. Крайний срок для исполнения договора указан 29 декабря 2025 года, сказано в материале.

В настоящий момент воздушная гавань обслуживает вертолеты и самолеты Ту-134, Ан-12, Ан-72, Як-40 и другие.

Между тем в доход государства может перейти сумма свыше 10 миллионов рублей. Средства обнаружили у умершего в 2020 году жителя Оленегорска. Оставленное жилье администрация города уже приняла в муниципальную собственность. Средства пока не обращены в доход государства. Прокуратура обратилась в городской суд с требованием признать деньги выморочным имуществом.