ТАСС: Москва заключила договор о приобретении аэропорта Остафьево у Газпрома

Департамент городского имущества Москвы заключил договор о покупке аэропорта Остафьево. Срок — до 2026 года. Общая стоимость покупки составила более 2,7 миллиарда рублей, пишет ТАСС со ссылкой на данные госзакупок.
Отмечается, что контракт заключили 9 декабря. Крайний срок для исполнения договора указан 29 декабря 2025 года, сказано в материале.
В настоящий момент воздушная гавань обслуживает вертолеты и самолеты Ту-134, Ан-12, Ан-72, Як-40 и другие.
Между тем в доход государства может перейти сумма свыше 10 миллионов рублей. Средства обнаружили у умершего в 2020 году жителя Оленегорска. Оставленное жилье администрация города уже приняла в муниципальную собственность. Средства пока не обращены в доход государства. Прокуратура обратилась в городской суд с требованием признать деньги выморочным имуществом.