ТАСС: Москва заключила договор о приобретении аэропорта Остафьево у Газпрома

Между тем в доход государства может перейти сумма свыше 10 миллионов рублей. Средства обнаружили у умершего в 2020 году жителя Оленегорска. Оставленное жилье администрация города уже приняла в муниципальную собственность. Средства пока не обращены в доход государства. Прокуратура обратилась в городской суд с требованием признать деньги выморочным имуществом.