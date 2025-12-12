Эксперт по этикету запретил россиянам заводить диалоги о работе на корпоративах

Зачастую, когда человек перебирает на корпоративном мероприятии, язык, как говорится, развязывается, и начинается нелицеприятное общение. Высказать наконец-то этой бухгалтерше или начальнику склада всё, что ты о нём думаешь, — это не самая хорошая идея. Наутро, скорее всего, ты будешь об этом жалеть, а человек, которому ты это высказал, хорошо это запомнит. Увольнения после корпоративов — далеко не редкость, иногда даже без объяснения причин.