Суд во Владивостоке взыскал с Олега Кана 4,2 миллиарда рублей за контрабанду

«На переговорах были я и Пашов. Франк в первую встречу предложил купить 20% РРПК за $200 млн. Мы отказались: это не наш профиль, мы специализируемся на крабе, а РРПК добывает рыбу. Через какое-то время на федеральных каналах стали выходить сюжеты о крабовом бизнесе, в которых упоминали меня. Я тогда понял, что если с Глебом о чем-то не договоримся, то он на этом не остановится», — говорил бизнесмен.