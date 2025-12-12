В Новосибирске на ремонт школы 1943 года постройки выделят 127 миллионов рублей

На портале госзакупок опубликовано объявление о поиске подрядчика, который возьмётся за обновление здания. Начальная стоимость контракта — 127 миллионов рублей, средства планируется направить из городского бюджета.
Заявки от организаций принимают до 29 декабря. Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит провести полный ремонт всех помещений школы, включая подвал, а также заменить кровлю, обновить фасад и инженерные сети. Работы должны пройти в период с 1 июля 2026 года по 1 августа 2027 года.
Здание школы № 47 было возведено в 1943 году. В 2007 учебном году образовательному учреждению присвоили имя бывшего директора Михаила Филипповича Михина.