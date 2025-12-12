В Новосибирске на ремонт школы 1943 года постройки выделят 127 миллионов рублей

Заявки от организаций принимают до 29 декабря. Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит провести полный ремонт всех помещений школы, включая подвал, а также заменить кровлю, обновить фасад и инженерные сети. Работы должны пройти в период с 1 июля 2026 года по 1 августа 2027 года.