Диетолог назвала допустимую порцию мандаринов в день

«В них также содержатся витамины группы В, каротиноиды — провитамин А, минеральные вещества, пищевые волокна, органические кислоты и биофлавоноиды. Мандарины наряду с другими цитрусовыми полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Витамин С помогает стенке сосудов оставаться прочной и эластичной, а пищевые волокна в составе фрукта в свою очередь способствует нормализации липидного обмена», — рассказала врач.