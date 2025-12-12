Диетолог назвала допустимую порцию мандаринов в день

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Допустимая порция мандаринов в день составляет 200−250 граммов, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
«Для того чтобы получать максимальную пользу и удовольствие от самого “новогоднего фрукта”, не стоит употреблять более 200−250 граммов мандаринов в день», — рассказала Стародубова.
По ее словам, мандарины — прекрасный источник витамина С. В 100 граммах мандаринов содержится около 40% от рекомендованной дневной нормы потребления.
«В них также содержатся витамины группы В, каротиноиды — провитамин А, минеральные вещества, пищевые волокна, органические кислоты и биофлавоноиды. Мандарины наряду с другими цитрусовыми полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Витамин С помогает стенке сосудов оставаться прочной и эластичной, а пищевые волокна в составе фрукта в свою очередь способствует нормализации липидного обмена», — рассказала врач.
Собеседница агентства добавила, что калорийность мандаринов сравнительно невелика, всего около 38 ккал на 100 граммов.