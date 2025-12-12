Омская телебашня засверкает в честь Дня Конституции

Омская телебашня станет центром праздничного светового шоу в честь Дня Конституции Российской Федерации. Специальное оформление будет работать для омичей 12 декабря с 18:00 до 01:00.
В этот вечер на гранях конструкции появятся узнаваемые государственные символы и поздравления. Омичи увидят изображения Государственного флага и герба России, поздравительную надпись «12 декабря — День Конституции» и тематические анимации (воздушные шары в бело-сине-красных тонах и праздничный салют на фоне голубого неба).
Таким образом, главный ориентир городского пейзажа на одну ночь превратится в масштабный медиафасад, создающий торжественную атмосферу важного государственного праздника. Это уже стало доброй традицией — использовать подсветку телебашни для визуального поздравления горожан с памятными датами.
