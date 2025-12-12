Против омича в федеральном розыске сработала физиология

По сведениям Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю от четверга, 12 декабря 2025 года, на территории города-курорта Геленджик обнаружен уроженец Омской области, объявленный ранее в федеральный розыск.
«Неизвестного заметили во время патрулирования улицы Революционной — он спал на лавочке, и наряд решил проверить, все ли с ним в порядке», — приводятся в официальной публикации обстоятельства «поимки» омича.
Раскрывается, что в федеральном розыске гражданин пребывал свыше месяца по подозрению в «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Реакция омича на «поимку» не обнародуется.
Ранее стало известно о «двукратном» задержании омича, также оказавшемся в базе федерального розыска и попытавшегося скрыться на территории ЯНАО.