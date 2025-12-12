Китайских туристов планируют привлекать в Красноярский край

В 2025 году поток туристов из КНР в Красноярск заметно вырос. А с введением безвизового режима показатели должны увеличиться еще сильнее. В настоящее время аэропорт Красноярска с Китаем связывают четыре маршрута — в Санью, Пекин, Манчжурию и Харбин. Перспективным должен стать рейс в Харбин.