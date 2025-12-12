Китайских туристов планируют привлекать в Красноярский край

Китайских туристов планируют активно привлекать в Красноярский край. На интересы путешественников из Поднебесной сегодня развивается региональный рынок, разрабатываются новые туристические продукты. В их числе путешествия по Енисею на север края, маршруты в южном направлении.
Однако этого пока недостаточно для продвижения бренда «Сибирь», нужно усилить работу в этом направлении — рассказали представители туриндустрии Китая, которые накануне, 11 декабря, провели совещание с местными экспертами в Красноярске.
В 2025 году поток туристов из КНР в Красноярск заметно вырос. А с введением безвизового режима показатели должны увеличиться еще сильнее. В настоящее время аэропорт Красноярска с Китаем связывают четыре маршрута — в Санью, Пекин, Манчжурию и Харбин. Перспективным должен стать рейс в Харбин.
Кстати, китайские медиа планируют приехать в Сибирь, чтобы создать интересный контент для продвижения нашего региона на китайском рынке.