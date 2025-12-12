Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китайских туристов планируют привлекать в Красноярский край

Аэропорт Красноярска намерен запустить новый рейс в Шанхай.

Источник: Комсомольская правда

Китайских туристов планируют активно привлекать в Красноярский край. На интересы путешественников из Поднебесной сегодня развивается региональный рынок, разрабатываются новые туристические продукты. В их числе путешествия по Енисею на север края, маршруты в южном направлении.

Однако этого пока недостаточно для продвижения бренда «Сибирь», нужно усилить работу в этом направлении — рассказали представители туриндустрии Китая, которые накануне, 11 декабря, провели совещание с местными экспертами в Красноярске.

В 2025 году поток туристов из КНР в Красноярск заметно вырос. А с введением безвизового режима показатели должны увеличиться еще сильнее. В настоящее время аэропорт Красноярска с Китаем связывают четыре маршрута — в Санью, Пекин, Манчжурию и Харбин. Перспективным должен стать рейс в Харбин.

Кстати, китайские медиа планируют приехать в Сибирь, чтобы создать интересный контент для продвижения нашего региона на китайском рынке.