Более трёх тысяч вопросов задали красноярцы на прямую линию с губернатором

Более трёх тысяч вопросов задали жители Красноярского края на прямую линию с губернатором. Больше всего вопросов пришло от жителей Красноярска, Емельяновского, Енисейского, Канского и Минусинского районов.
Люди спрашивали про ЖКХ, медицину, соцподдержку, дороги, благоустройство, правопорядок, общественный транспорт, новую систему оплаты проезда, ремонт школ и детсадов, а также расселение из аварийного жилья. Некоторые проблемы решили еще до начала эфира.
«Очень много проблем точечного характера. Их можно достаточно быстро решить, поэтому не зря мы заранее начали собирать вопросы от жителей края. Вчера-сегодня главы звонят с докладами о том, что уже найдено решение по тому или иному вопросу. Но они в первую очередь должны отчитываться не передо мной, а перед теми людьми, которые обратились, и вместе с ними решать проблемы, чтобы жители понимали весь процесс», — говорит Михаил Котюков.
За два часа губернатор ответил на более 30 вопросов и дал указания главам городов и районов.