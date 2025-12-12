Более трёх тысяч вопросов задали красноярцы на прямую линию с губернатором

«Очень много проблем точечного характера. Их можно достаточно быстро решить, поэтому не зря мы заранее начали собирать вопросы от жителей края. Вчера-сегодня главы звонят с докладами о том, что уже найдено решение по тому или иному вопросу. Но они в первую очередь должны отчитываться не передо мной, а перед теми людьми, которые обратились, и вместе с ними решать проблемы, чтобы жители понимали весь процесс», — говорит Михаил Котюков.