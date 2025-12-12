Путин сделал важное заявление об индексации страховых пенсий: подробнее

В начале 2026 года россиянам повысят страховые пенсии. Выплаты проиндексируют на 7,6 процента, что превышает предполагаемый уровень инфляции. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. Материал опубликовали в пресс-службе Кремля.
Глава государства уточнил, что страховые пенсии по старости повысят уже в январе. Он подчеркнул, что инфляция на конец года составит порядка 6,2 процента. Страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6 процента.
В пресс-службе Кремля пояснили, что в ходе совещания президент РФ поднял вопросы о повышении зарплат работников бюджетной сферы и снижении уровня бедности в стране.
«С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6 процента, то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего, 2025 года. В свою очередь, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причём тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера. Средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Соцфонда», — проинформировал Владимир Путин.
Российский лидер, кроме того, объяснил, что руководство страны должно последовательно заниматься повышением пенсионных выплат. Он назвал этот план важным для обеспечения гражданам достойного уровня жизни. Президент напомнил о майском указе 2024 года, согласно которому пенсии должны расти темпами не ниже инфляции.
По данным главы государства, доходы россиян продолжают увеличиваться. Они демонстрируют устойчивый рост. Владимир Путин подчеркнул, что повышение заработных плат стимулирует развитие отечественных производств и способствует расширению сектора услуг.
Российский лидер также рассказал о новой мере поддержки. В 2026 году граждан ждет дополнительная семейная выплата. Она будет вычитаться из уплаченных налогов, пояснил президент. Выплата не будет заменять ни одну из существующих льгот. Мера поддержки распространится на семей с двумя и более детьми. Право на нее получат семьи, где средний доход на человека за год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе, подытожил Владимир Путин.