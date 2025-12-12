Путин сделал важное заявление об индексации страховых пенсий: подробнее

«С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6 процента, то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего, 2025 года. В свою очередь, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причём тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера. Средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Соцфонда», — проинформировал Владимир Путин.