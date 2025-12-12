Во Владивостоке открыли 19 официальных площадок продажи новогодних ёлок

Сегодня, 12 декабря, в столице ДФО официально началась уличная торговля новогодними ёлками: купить живое хвойное дерево можно по 19 адресам в разных районах города до 31 декабря включительно.
Как сообщили представители управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Владивостока, на утверждённых площадках работают как стационарные ёлочные базары, так и автолавки, часть точек уже открылась, остальные готовятся к запуску.
Главный символ Нового года продают или готовят к продаже по следующим адресам: ул. Верхнепортовая, 68 (две нестационарные торговые точки), ул. Воронежская, 1, ул. Жигура, 48, проспект Красного Знамени, 90 и 114, ул. Лермонтова, 75, ул. Нахимова, 1, ул. Полярная, 1, ул. Светланская, 177, ул. Терешковой, 10, ул. Тухачевского, 52, ул. Шилкинская, 21, ул. Карьерная, 22, ул. Маковского, 210, ул. Пшеницына, 22, ул. Сабанеева, 16 и ул. Руднева, 13 В, строение 3.
В управлении уточняют, что горожане смогут купить на этих площадках не только традиционные ели, но и другие хвойные деревья, при этом торговля организована в шаговой доступности для разных жилых массивов города.
По информации пресс-службы городской администрации, законная реализация хвойной продукции в установленных точках сопровождается усиленным контролем: до 31 декабря сотрудники мэрии совместно с сотрудниками УМВД Владивостока будут проводить ежедневные рейды для выявления нелегальных продавцов.
Потенциальных нарушителей предупреждают, что протоколы об административных правонарушениях составляют сразу по двум статьям — за незаконную предпринимательскую деятельность и торговлю в неустановлённых местах, что влечёт штрафные санкции и возможную конфискацию товара.