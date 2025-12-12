В Новосибирской области проверяют информацию об отсутствии газа в жилых домах

В Новосибирской области следственные органы проверяют информацию о возможных нарушениях при обеспечении жителей коммунальными услугами. Поводом стало обращение, прозвучавшее в эфире федерального телеканала во время подготовки к прямой линии с Президентом России.
«В эфире федерального телеканала озвучено обращение жителей Новосибирской области, направленное на прямую линию с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным. Одна из обратившихся сообщила, что в их домах отсутствует газоснабжение», — говорится в сообщении.
Следственное управление СК РФ по Новосибирской области начало процессуальную проверку. Она проводится по признакам халатности по ст. 293 УК РФ.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Евгению Долгалёву представить доклад о ходе процессуальной проверки.