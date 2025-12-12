В Новосибирской области проверяют информацию об отсутствии газа в жилых домах

«В эфире федерального телеканала озвучено обращение жителей Новосибирской области, направленное на прямую линию с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным. Одна из обратившихся сообщила, что в их домах отсутствует газоснабжение», — говорится в сообщении.