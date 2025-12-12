Диетолог раскрыла секреты, как снизить калорийность главного новогоднего салата

Перед новогодними праздниками вопрос, как сделать оливье менее калорийным, становится особенно актуальным. Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU, что сам салат можно считать полезным за исключением жирного майонеза.
«“Оливье” в целом полезный салат. Вареные картофель и морковка богаты растительными волокнами, лук и горошек содержат комплекс витаминов. В яйца входят все основные аминокислоты — кирпичики для наших белков. А соленые огурцы помогают восстановить в организме водно-солевой баланс», — напомнила Денисенко.
Чтобы сделать блюдо легче, специалист посоветовала заменить самые калорийные продукты: картофель — на кабачок или корень сельдерея, вареную морковь — на красный перец. Он богат витамином С и клетчаткой. Маринованные огурцы лучше заменить солеными бочковыми, которые мягче для желудка и помогают восстановить водно-солевой баланс.
Калорийность сильнее всего снижает заправка. По словам эксперта, если смешать майонез с йогуртом или использовать сметану с горчицей и каплей оливкового масла, салат станет вдвое легче. Колбасу диетолог предлагает заменить курицей или индейкой, так в оливье будет меньше жира и больше белка.
Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала полезную альтернативу главному новогоднему салату. По ее словам, оливье можно заменить легким салатом из киноа.