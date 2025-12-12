Диетолог раскрыла секреты, как снизить калорийность главного новогоднего салата

Калорийность сильнее всего снижает заправка. По словам эксперта, если смешать майонез с йогуртом или использовать сметану с горчицей и каплей оливкового масла, салат станет вдвое легче. Колбасу диетолог предлагает заменить курицей или индейкой, так в оливье будет меньше жира и больше белка.