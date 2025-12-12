В Хабаровске превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Хабаровском крае за 49 календарную неделю с 1 по 7 декабря нынешнего года зарегистрировано больше 12 тысяч случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе гриппом, что на 23,4% больше, чем на предыдущей неделе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.