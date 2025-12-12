В Хабаровске превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Хабаровском крае за 49 календарную неделю с 1 по 7 декабря нынешнего года зарегистрировано больше 12 тысяч случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе гриппом, что на 23,4% больше, чем на предыдущей неделе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.
Высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрированы среди детей дошкольного и школьного возрастов.
В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ в лабораториях «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» и медицинских организаций обнаружены вирусы гриппа A (H3N2), риновирусы, парагриппа, новой коронавирусной инфекции.
Уровень эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в Хабаровске, Хабаровском, Нанайском, Амурском, имени Лазо, Советско-Гаванском, имени Полины Осипенко муниципальных районах, Солнечного округа.
По предложению Главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю проводятся мероприятия эпидемического периода, в частности, рекомендован масочный режим.
Врачи настойчиво советуют во время эпидемического распространения ОРВИ и гриппа необходимо при первых симптомах заболевания — повышение температуры тела, насморке, заложенности горла немедленно вызвать врача на дом!
Как обезопасить себя от инфекции?
Медики просят по возможности избегать большого скопления людей и пользоваться масками, тщательно мыть руки с мылом, особенно после возвращения с улицы, регулярно проветривать помещения, делать в них влажную уборку, одеваться по погоде, избегать переохлаждений, особенно теперь, когда установились сильные морозы.
И, конечно, нельзя отправлять ребенка в школу или детсад с любыми признаками инфекции. Взрослым тоже стоит остаться дома и не заражать своих сослуживцев.