Волонтёры Хабаровского края готовятся к работе в зоне СВО и госпиталях

В Хабаровске на базе Хабаровского государственного медицинского колледжа имени Г. С. Макарова прошёл специальный обучающий курс для добровольцев — будущих сестер милосердия — сообщает пресс-служба правительства региона.
Программа создаёт уникальную среду подготовки кадров, напрямую направленную на улучшение качества жизни населения и соответствует целям президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
На обучение поступило более 100 заявок от жителей края. После собеседования были отобраны лучшие участники, которые под руководством московских наставников изучили основы медицинского ухода, психологического сопровождения и духовные принципы милосердного служения. По завершении курса они получат свидетельство о квалификации «Младшая медицинская сестра милосердия».
Министр здравоохранения Хабаровского края Станислав Мальцев подчеркнул историческую и социальную ценность движения: «Сестры милосердия лечат не только раны, но и душу. Их поддержка бесценна для каждого тяжело больного человека, особенно для тех, у кого нет близких».
Обучающий курс длится 144 часа, включает теорию и практику, а также возможность побыть в роли пациента. Подготовленные специалисты регулярно выезжают для работы в зоны проведения специальной военной операции и оказывают гуманитарную помощь в разных городах, включая Донецк, Мариуполь и Горловку.
Одна из участниц программы, Виктория Митина, уже несколько лет занимается волонтерской помощью военнослужащим и планирует применять полученные знания в 301-м военном клиническом госпитале, а в январе отправиться в Донецк.
Проект «Сестры милосердия» организован министерством краевого здравоохранения, Хабаровской епархией и Хабаровским медицинским колледжем имени Г. С. Макарова.