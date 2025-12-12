Волонтёры Хабаровского края готовятся к работе в зоне СВО и госпиталях

Министр здравоохранения Хабаровского края Станислав Мальцев подчеркнул историческую и социальную ценность движения: «Сестры милосердия лечат не только раны, но и душу. Их поддержка бесценна для каждого тяжело больного человека, особенно для тех, у кого нет близких».