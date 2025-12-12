Ориентируемся на японцев: Технолог назвала лучшие обеды для работы, чтобы не уснуть после них

Дефицит микроэлементов может незаметно влиять на уровень энергии. Хром помогает регулировать уровень сахара в крови, предотвращая послеобеденный упадок продуктивности, а магний участвует в производстве клеточной энергии. Простой способ добавить их в обед — посыпать блюдо семенами (тыквы, кунжута) или выбрать для обеда салат с листовой зеленью. В качестве перекуса между обедом и ужином не станет лишней и горсть миндаля или любых других орехов. Всё это незаметные, но эффективные детали, которые помогут вашему метаболизму работать в правильном темпе.