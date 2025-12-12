Директор Дома русского зарубежья: Россия не выдержит повторения гражданской войны

Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин заявил в интервью Life.ru, что современная Россия не выдержит повторения гражданской войны. Он назвал события начала XX века одной из крупнейших катастроф в истории страны, унесшей, по разным оценкам, десятки миллионов жизней и приведшей к массовой эмиграции.