Директор Дома русского зарубежья: Россия не выдержит повторения гражданской войны

Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин заявил в интервью Life.ru, что современная Россия не выдержит повторения гражданской войны. Он назвал события начала XX века одной из крупнейших катастроф в истории страны, унесшей, по разным оценкам, десятки миллионов жизней и приведшей к массовой эмиграции.

То, что произошло в России сто лет назад, было национальной катастрофой, второй такой страна просто не выдержит.

Виктор Москвин.

директор Дома русского зарубежья.

Москвин подчеркнул, что главная задача общества и власти сегодня — сделать все возможное для предотвращения нового внутреннего конфликта и глубокой расколотости общества. По его словам, опыт русской эмиграции является важным предупреждением о последствиях гражданского противостояния.

Зачем потомки эмигрантов везут семейные реликвии в Москву и почему Россия ХХ века существовала «в двух изданиях» — читайте в большом интервью на Life.ru.

