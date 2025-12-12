Директор Дома русского зарубежья: Россия не выдержит повторения гражданской войны

То, что произошло в России сто лет назад, было национальной катастрофой, второй такой страна просто не выдержит.
Виктор Москвин.
директор Дома русского зарубежья.
Москвин подчеркнул, что главная задача общества и власти сегодня — сделать все возможное для предотвращения нового внутреннего конфликта и глубокой расколотости общества. По его словам, опыт русской эмиграции является важным предупреждением о последствиях гражданского противостояния.
