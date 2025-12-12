Четыре новосибирские семьи вошли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Они вошли в число финалистов, выполняя творческие, спортивные, интеллектуальные задания. Летом победители полуфинала поедут в Москву, чтобы вместе с представителями других округов побороться за главные призы конкурса — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.
В ходе торжественной церемонии подведения итогов полуфинала участников поприветствовал генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин:
«Сибирь — особый край, край невероятной силы духа, щедрости, морозов и очень теплых сердец. Здесь, как и во всей России, ценят крепость семейных уз, взаимовыручку и умение вместе преодолевать любые трудности. И сегодня, глядя на вас, наших участников, я вижу, что эти ценности крепки и передаются из поколения в поколение. Радостно осознавать, что в этом есть заслуга и нашего конкурса. Вы показали, что семейное дело — это не только общий бизнес, профессия, но и совместное творчество, смекалка, эрудиция, путешествия, спорт и, самое главное, — воспитание детей в любви и уважении».
В финал вышли четыре семьи из Новосибирской области.
В семье Шейченко из Новосибирска любят готовить, у каждого есть свое фирменное блюдо. Все любят заниматься спортом, есть несколько «чемпионов» по разным видам спорта. В семье отметили, что еще больше сплотились за время участия в конкурсе.
В семье Прошкиных, Содыль, Верич, Ланцевых, Лебедевых, Мустакимовых, Лободиных из поселка Мичуринский и Новосибирска родители Родион и Любовь, вырастив шестерых кровных детей, в 2021 году переехали в сельскую местность, чтобы посвятить себя наставничеству подростков, оставшихся без попечения родителей. Сегодня они — родители для 20 детей и уже имеют 8 внуков. Семья является активным участником и победителем федеральных и региональных социальных конкурсов, реализует собственные программы поддержки семейных ценностей и подростков.
Многодетную семью Нестеренко, Лучиных, Елисеевых из Новосибирска объединяет любовь к путешествиям и животным. Больше семи лет они каждый год отправляются в поездку по Горному Алтаю, а теперь их общая мечта — отправиться в совместное путешествие по России. У каждого члена большой семейной команды есть свое домашнее животное, о котором он заботится.
Семья Петровых из Новосибирска ведет семейный видеоблог, создает украшения из дерева, изучает иностранные языки и участвует в различных конкурсах.
Финалисты были определены по итогам оценочных испытаний, в рамках которых участники проходили интеллектуальные, спортивные и творческие задания, среди них была и интеллектуальная викторина Знание. Игра от Российского общества «Знание». Помимо этого, часть заданий была связана с культурным кодом России — ключевой темой второго сезона. А сама программа полуфиналов посвящена теме «Быть семьей».
В заключительный день также прошла встреча с членом Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное», летчиком-космонавтом Российской Федерации, Героем Российской Федерации Андреем Борисенко, который рассказал о том, как его встречает дома семья по возвращении на землю, и поделился опытом воспитания сына.
На протяжении трех дней в честь 180-летия Русского географического общества работала выставка с фотографиями красот населенных пунктов со всей страны, сделанными участниками конкурса «Это у нас семейное» в рамках задания дистанционного этапа «Красота в объективе».
Победители полуфиналов отправятся на финал конкурса «Это у нас семейное», который пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года в Москве. А по итогам участия в нем все финалисты смогут отправиться в семейные путешествия по России. Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» проходят с ноября 2025 года по май 2026 года для семей из всех федеральных округов. Следующие очные полуфиналы пройдут уже в 2026 году. Всего на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Конкурс «Это у нас семейное» — часть национального проекта «Семья».
Партнеры конкурса «Это у нас семейное» — ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», Российское общество «Знание», Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, киностудия «Союзмультфильм», анимационная компания «ЯРКО», Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», АО «Почта России», Большой Детский фестиваль во главе с художественным руководителем Сергеем Безруковым, ООО «CберОбразование», ООО «ЛитРес», Добро.ру, Детское радио, Mail.ru, X5 Group, ВсеИнструменты.ру, медицинская компания Genotek, а также информационный партнер — социальная сеть «Одноклассники».