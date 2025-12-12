Четыре новосибирские семьи вошли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Победители полуфиналов отправятся на финал конкурса «Это у нас семейное», который пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года в Москве. А по итогам участия в нем все финалисты смогут отправиться в семейные путешествия по России. Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» проходят с ноября 2025 года по май 2026 года для семей из всех федеральных округов. Следующие очные полуфиналы пройдут уже в 2026 году. Всего на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Конкурс «Это у нас семейное» — часть национального проекта «Семья».