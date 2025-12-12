Омский врач объяснил, как отличить приступ бронхиальной астмы от обычного кашля

Ко Всемирному дню борьбы с бронхиальной астмой, который отмечают 11 декабря, заведующий центром амбулаторной онкологической помощи МСЧ № 4, врач-пульмонолог Вадим Гершевич рассказал об основных симптомах и провоцирующих факторах этого заболевания. Он объяснил, что астма связана с гиперреактивностью бронхов, которые резко сужаются при контакте с аллергенами.
«В качестве аллергенов может выступать шерсть или эпидермис домашних животных, клещ домашней пыли, плесень, пыльца трав, цветов, деревьев и так далее. Иногда даже резкие запахи или перепады температур могут приводить к тому, что бронхиальное дерево человека начинает сужаться, а слизистая отекать», — рассказал Вадим Гершевич.
Главными симптомами, по словам врача, становятся одышка, кашель, свисты и хрипы, которые часто возникают ночью, нарушая сон. Приступ может застать человека и в общественном месте. Гершевич подчеркнул, что пациентам с такими симптомами необходимо обратиться к пульмонологу для обследования и назначения терапии.
Для тех, кому диагноз уже установлен, врач дал ряд рекомендаций. Ключевым является регулярный прием назначенных препаратов и минимизация контакта с триггерами — пылью, шерстью животных, табачным дымом, сильными запахами, пыльцой и холодным воздухом. Важную роль играет правильная техника использования ингаляторов, контроль за состоянием с помощью дневника, регулярные визиты к врачу и здоровый образ жизни.
«Контролируйте астму, не допускайте того, чтобы болезнь контролировала вас», — советует Вадим Гершевич.