Автобусный маршрут на Эгершельде запустили во Владивостоке, но с некоторыми нюансами

Конечная остановка маршрута расположена возле дома № 20 по улице Посьетской. Раньше там действовала зона платной парковки. При организации остановочного пункта синюю разметку, выделявшую полосу для парковки, убрали, сменив её на жёлтые зубцы остановки, установили соответствующий дорожный знак.
По словам очевидцев, автолюбители восприняли изменение как появление новой бесплатной парковки, в понедельник утром остановочный карман был полностью занят припаркованными легковушками. Чтобы освободить карман, прислали муниципальный эвакуатор.
На маршруте работают новые белорусские автобусы МАЗ большого класса. Изначально было анонсировано, что на линию будет ежедневно выходить по три автобуса, сейчас объявлено уже о четырёх автобусах по будням и трёх — по выходным и праздничным дням, средний интервал движения — 15 минут. (Правда, сервис общественного транспорта 2ГИС в 10:30 пятницы показывает всё равно только три автобуса). Обслуживает маршрут муниципальный перевозчик ВПОПАТ-1. В сторону Посьетской первый автобус отходит с остановки «Маяк» в 06:01, в сторону маяка с Посьетской — в 06:20. Отправление последних автобусов — в 22:17 и 22:36 соответственно.
На момент подготовки публикации комментариев от пассажиров о работе нового маршрута ещё не поступало, но саму идею горожане встретили с энтузиазмом. Но некоторые высказывают опасения, что появление местного маршрута уменьшит количество автобусов на магистральных маршрутах в сторону Второй Речки и Чуркина — наполняемость автобусов станет меньше, особенно в часы пик, поэтому водители будут проявлять меньшую заинтересованность. (Условия действующих контрактов предусматривают количество рейсов, которые должны выполнять водители общественного транспорта, однако по факту это условие систематически нарушается штрафы не помогают),