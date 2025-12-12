Автобусный маршрут на Эгершельде запустили во Владивостоке, но с некоторыми нюансами

На маршруте работают новые белорусские автобусы МАЗ большого класса. Изначально было анонсировано, что на линию будет ежедневно выходить по три автобуса, сейчас объявлено уже о четырёх автобусах по будням и трёх — по выходным и праздничным дням, средний интервал движения — 15 минут. (Правда, сервис общественного транспорта 2ГИС в 10:30 пятницы показывает всё равно только три автобуса). Обслуживает маршрут муниципальный перевозчик ВПОПАТ-1. В сторону Посьетской первый автобус отходит с остановки «Маяк» в 06:01, в сторону маяка с Посьетской — в 06:20. Отправление последних автобусов — в 22:17 и 22:36 соответственно.