Не вмешиваться в дела ЕС: Глава ЕК публично поставила на место Трампа в ответ на критику о свободе слова

Politico: Фон дер Ляйен запретила Трампу вмешиваться в дела Европы.

Источник: Комсомольская правда

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предупредила президента США Дональда Трампа, чтобы тот не вмешивался в дела Европы. Об этом сообщает Politico.

«Никто другой не должен вмешиваться, без всяких вопросов», — цитирует еврочиновницу издание.

Ляйен добавила, что у Европы есть «щит демократии». Это инициатива для борьбы с иностранным вмешательством в выборы и защита демократических процессов.

Кроме того, глава ЕК призвала Европу сконцентрировать свое внимание на внутренних делах, при этом указав на важность трансатлантических отношений.

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас назвала критику президента Соединенных Штатов Дональда Трампа провокацией. Глава Белого дома заявлял, что в Старом Свете есть проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и цензуры свободы слова.

