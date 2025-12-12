Транспортные полицейские поймали три группы браконьеров в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершено расследование трех уголовных дел о незаконной добыче краснокнижной рыбы. В ходе масштабной оперативно-профилактической операции «Путина-2025» на реке Амур сотрудники Комсомольского линейного отдела МВД на транспорте за месяц задержали несколько групп местных жителей, промышлявших браконьерством в местах нереста лососевых. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Задержанными оказались мужчины в возрасте от 32 до 45 лет. Они занимались незаконным выловом кеты, которая запрещена к добыче без специальных разрешительных документов. Для этого браконьеры использовали моторные лодки и ставные сети, что позволяло им скрытно и в больших объемах вылавливать ценную рыбу прямо на путях ее миграции к нерестилищам. Всего в ходе рейдов изъято около 30 экземпляров кеты, однако ущерб, нанесенный водным биоресурсам и государству, оценивается в огромную сумму — порядка 600 тысяч рублей.
Операция «Путина-2025» проводится регулярно и направлена на защиту рыбных запасов Дальнего Востока в период нереста, когда браконьерство наносит особенно непоправимый урон популяциям лососевых.