Транспортные полицейские поймали три группы браконьеров в Хабаровском крае

Задержанными оказались мужчины в возрасте от 32 до 45 лет. Они занимались незаконным выловом кеты, которая запрещена к добыче без специальных разрешительных документов. Для этого браконьеры использовали моторные лодки и ставные сети, что позволяло им скрытно и в больших объемах вылавливать ценную рыбу прямо на путях ее миграции к нерестилищам. Всего в ходе рейдов изъято около 30 экземпляров кеты, однако ущерб, нанесенный водным биоресурсам и государству, оценивается в огромную сумму — порядка 600 тысяч рублей.