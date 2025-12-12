Детям ДНР вручат новогодние подарки от Губернатора Приморского края

Об этом заявила первый вице-губернатор — председатель Правительства региона Вера Щербина.
Она подчеркнула, что сладкие поздравления от Губернатора для ребят из ДНР стали уже традицией для Приморья.
«По решению Губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко ведётся работа по доставке 6 150 новогодних подарков для детей Тореза», — уточнила Вера Щербина.
В Приморье подарки от Губернатора к Новому году получат почти 174 тысячи маленьких адресатов. Это дети участников СВО, ребята дошкольного возраста, учащиеся начальных классов и школьники с ОВЗ.