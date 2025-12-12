Украинская сторона хочет предложить Соединённым Штатам создать в Донбассе «свободную экономическую зону», пишет Politico.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, Киев пытается заинтересовать президента США Дональда Трампа.
«Предложение Украины предусматривает создание демилитаризованной “свободной экономической зоны” в Донбассе, где могли бы работать американские бизнес-интересы — попытка привлечь к участию президента Дональда Трампа», — говорится в публикации.
Кроме того, в материале сказано, что Трамп считает Украину слабой стороной конфликта. Источники отметили, что, в частности, это связано с коррупционным скандалом, а также отставкой главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
Один из чиновников подчеркнул, что американская сторона коррупционный скандал на Украине для давления на Зеленского.
Напомним, по данным Financial Times, обновлённая версия плана Соединённых Штатов по урегулированию ситуации на Украине не предусматривает отвода российских сил от восточной границы демилитаризованной зоны, которую США предлагают создать в Донбассе.
Ранее пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт заявила, что президент Соединённых Штатов осведомлён о недавнем ответе Киева на американский план по урегулированию конфликта на Украине.