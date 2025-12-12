На зарплаты врачам из Иркутской области выделят более 101 миллиона рублей

На зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу из Иркутской области в 2026 году выделят более 101 миллиона рублей. Как стало известно из распоряжения, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, всего регионы получат на эти цели более 9,6 миллиарда рублей.