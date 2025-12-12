На зарплаты врачам из Иркутской области выделят более 101 миллиона рублей

На зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу из Иркутской области в 2026 году выделят более 101 миллиона рублей. Как стало известно из распоряжения, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, всего регионы получат на эти цели более 9,6 миллиарда рублей.
— Согласно этому прогнозу, в 2026 году в медицинские учреждения поступят на работу более шести тысяч врачей и свыше восьми тысяч специалистов среднего медицинского персонала, — уточняется в сообщении.
Деньги выделят из бюджета фонда обязательного медицинского страхования. Как сказано на сайте правительства, такое решение было принято исходя из прогноза годового прироста численности медицинских работников.