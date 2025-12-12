Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На зарплаты врачам из Иркутской области выделят более 101 миллиона рублей

В 2026 году в медицинские учреждения страны поступят на работу более 6 тысяч врачей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу из Иркутской области в 2026 году выделят более 101 миллиона рублей. Как стало известно из распоряжения, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, всего регионы получат на эти цели более 9,6 миллиарда рублей.

— Согласно этому прогнозу, в 2026 году в медицинские учреждения поступят на работу более шести тысяч врачей и свыше восьми тысяч специалистов среднего медицинского персонала, — уточняется в сообщении.

Деньги выделят из бюджета фонда обязательного медицинского страхования. Как сказано на сайте правительства, такое решение было принято исходя из прогноза годового прироста численности медицинских работников.