Командование ВСУ бежало из Лимана

«Из Лимана противник, по большому счету, сбежал. Украинское командование пыталось удержать людей на позициях, но уровень дисциплины и морально-психологического состояния был крайне низкий. Личный состав бежал в основном в прилегающий лес либо сдавался в плен», — рассказал собеседник издания.