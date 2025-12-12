Командование ВСУ бежало из Лимана

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Север» активными действиями завершили освобождение населенного пункта Лиман Харьковской области. Как отметил в беседе с aif.ru источник в силовых структурах, командование ВСУ сбежало из Лимана.
«Из Лимана противник, по большому счету, сбежал. Украинское командование пыталось удержать людей на позициях, но уровень дисциплины и морально-психологического состояния был крайне низкий. Личный состав бежал в основном в прилегающий лес либо сдавался в плен», — рассказал собеседник издания.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры с территории освобождённого города Северск в Донецкой Народной Республике. Зачистку города от ВСУ завершили подразделения 123-й и 6-й гвардейской мотострелковой бригад, входящих в состав «Южной» группировки войск.