Раскрыт обман с Госуслугами: россиян массово подписывают на мошеннические каналы

В мессенджерах зафиксирована новая волна мошенничества под видом уведомлений от «Госуслуг». Пользователям обещают некую «выплату», однако переход по ссылке приводит к скрытым подпискам и дальнейшему вовлечению в мошеннические схемы.
По данным МВД, массовая рассылка была выявлена 11 декабря. Сообщения оформлены как официальные уведомления и содержат ссылку на якобы получение денег. На практике при переходе запускается цепочка автоматических подписок на каналы, связанные с нелегальными казино, псевдоинвестиционными проектами и распространением вредоносного программного обеспечения.
В ведомстве подчёркивают: основной ущерб гражданам наносят не сложные кибератаки, а схемы социальной инженерии. Речь идёт о целенаправленном психологическом воздействии, при котором человека подталкивают к нужным действиям — переходу по ссылке, подписке или передаче данных.
Отмечается, что в подобные ловушки попадают не только неопытные пользователи. Несмотря на развитие технических средств защиты, уязвимым звеном остаётся доверие к «официальному» тону сообщений и отсутствие привычки перепроверять источники.
В МВД указывают: ключевыми факторами защиты остаются критическое мышление, цифровая грамотность и умение не действовать под давлением. Именно пауза и проверка информации чаще всего срывают планы мошенников.
