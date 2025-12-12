Раскрыт обман с Госуслугами: россиян массово подписывают на мошеннические каналы

По данным МВД, массовая рассылка была выявлена 11 декабря. Сообщения оформлены как официальные уведомления и содержат ссылку на якобы получение денег. На практике при переходе запускается цепочка автоматических подписок на каналы, связанные с нелегальными казино, псевдоинвестиционными проектами и распространением вредоносного программного обеспечения.