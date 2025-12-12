Стало известно, как СБУ завербовала семью для операции запуска БПЛА из фур

Подготовкой операции «Паутина» на территории России занималась семейная пара Артем и Екатерина Тимофеевы*, их курировала СБУ. Пара перед вербовкой прошла проверку на полиграфе во Львове, после чего их перенаправили в Россию. За несколько дней до начала операции они уехали из России.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru объяснил, что послужило мотивом для супругов согласиться на эту операцию.
«Основной мотивацией являются деньги. В большинстве случаев агентов выбирают из числа тех, кто имеет задолженности в банках и кому деньги очень необходимы. Супруги могли как раз оказаться в категории лиц, склонных к совершению преступления из-за личной выгоды», — сказал Иванников.
Подполковник при этом не исключил идеологическую составляющую.
«Есть граждане, подверженные киевской пропаганде, которые могут совершить террористический акт и прочие противоправные действия. Тимофеевы могли совершить преступление из политических и в некоторых случаях религиозных соображений. Украинский нацизм является не только политическим движением, но и отчасти религиозным. Именно три эти составляющие могли послужить мотивом для совершения террористического акта», — подытожил эксперт.
* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.