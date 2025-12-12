Власти сообщили о пострадавших при отражении атаки беспилотника на дом в Твери

Тверская область не впервые становится целью атак беспилотников. За последний год в регионе фиксировались как единичные инциденты, так и крупные удары, приводившие к масштабным разрушениям и человеческим жертвам. Одним из наиболее серьезных эпизодов стала атака осенью 2024 года в районе Торопца. Тогда беспилотники нанесли удар по складу боеприпасов, после чего произошла серия взрывов. По данным региональных властей, в результате этого инцидента пострадали 17 человек. Пожар на объекте тушили несколько часов, в районе были задействованы дополнительные силы МЧС.