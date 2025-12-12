Российские военные ликвидировали скопление Вооружённых сил Украины на краснолиманском направлении, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли артиллеристы 83-го самоходного артполка группировки войск «Запад». Они применили реактивную систему «Град».
«Получив координаты цели от расчёта разведывательного БПЛА о месте расположения большого скопления личного состава и техники ВСУ, расчёт реактивной системы “Град” оперативно прибыл в район боевого применения. Залпом дальнобойными реактивными снарядами калибра 122 миллиметра произвели уничтожение скопления противника», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что населённый пункт Гуляйполе, подъездные пути к нему и прилегающие территории полностью находятся под огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки войск «Восток».
В ведомстве подчеркнули, что российские военные ударили из реактивной системы залпового огня «Град» по пунктам временной дислокации Вооружённых сил Украины районе города Гуляйполе Запорожской области, вынудив украинских солдат отступить.