ВС РФ уничтожили скопление сил ВСУ на краснолиманском участке

Расчёт реактивной системы залпового огня «Град» ликвидировал скопление солдат и техники Вооружённых сил Украины на краснолиманском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали скопление Вооружённых сил Украины на краснолиманском направлении, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли артиллеристы 83-го самоходного артполка группировки войск «Запад». Они применили реактивную систему «Град».

«Получив координаты цели от расчёта разведывательного БПЛА о месте расположения большого скопления личного состава и техники ВСУ, расчёт реактивной системы “Град” оперативно прибыл в район боевого применения. Залпом дальнобойными реактивными снарядами калибра 122 миллиметра произвели уничтожение скопления противника», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что населённый пункт Гуляйполе, подъездные пути к нему и прилегающие территории полностью находятся под огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки войск «Восток».

В ведомстве подчеркнули, что российские военные ударили из реактивной системы залпового огня «Град» по пунктам временной дислокации Вооружённых сил Украины районе города Гуляйполе Запорожской области, вынудив украинских солдат отступить.

