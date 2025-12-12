Алексея Кубица переназначили министром безопасности Омской области

Алексей Кубиц продолжит возглавлять министерство региональной безопасности Омской области. Распоряжение губернатора Виталия Хоценко опубликовали на сайте правительства 11 декабря.
Согласно документу, Кубиц назначен на пост министра сроком на один год. Напомним, чиновник вступил в должность в октябре 2022 года и теперь сохраняет свои полномочия.
Алексей Кубиц служит в органах внутренних дел в течение 23 лет. Его общий стаж работы в системе МВД составляет более 30 лет.
