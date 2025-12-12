Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алматинской области спасены 88 человек, включая ребенка

В Алматинской области спасены жители, застрявшие в снежных заносах, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Сегодня ночью на закрытых участках дорог Енбекшиказахского и Илийского районов в условиях сильной метели и ограниченной видимости спасатели МЧС провели аварийно-спасательные работы по эвакуации граждан, оказавшихся в снежных заносах.

В Енбекшиказахском районе между участками Космос — Базаркелди, Кырбалтабай — Акжал и Болек — автодорога БАК спасателями МЧС эвакуированы 45 человек, а также 20 легковых автомобилей и 1 грузовая машина.

В Илийском районе на трассе Конаев — Курты спасателями эвакуированы 43 человека из них 1 ребенок и 20 легковых автомобилей, застрявших в снежном заносе.

Все граждане доставлены в безопасные места.