Российские войска освободили Северск и открыли дорогу к Славянску

Освобождение города Северск подразделениями Южной группировки войск создало условия для наступления на Славянск. Об этом в четверг, 11 декабря, заявил командующий группировкой генерал-лейтенант Сергей Медведев в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

— Соединения и воинские части 3-й армии, ведя наступление на северском направлении, завершили освобождение города Северск, тем самым создав условия для дальнейшего развития наступления в направлении населенного пункта Славянск, — сказал Медведев.

Он отметил, что успех операции обеспечило комплексное огневое поражение противника с участием ракетных войск, артиллерии, авиации и беспилотных систем. Президент Путин выслушал доклад в рамках оперативного совещания по текущей военной обстановке, передает ТАСС.

Информацию о том, что Северск полностью перешел под контроль российской армии, в тот же день подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В тот же день стало известно, что бойцам российской армии удалось освободить Лиман в Харьковской области.

